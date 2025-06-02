سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن للـLBCI: بعد قرار رفع منع السفر إلى لبنان من الطبيعي أن يزور الإماراتيون لبنان لا سيّما خلال الأعياد وصحيح "الطائرات مفوّلة" وأنا متفائل

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دندن للـLBCI: منذ لحظة تسلُّم الرئيس عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب التي كانت تحول دون عودة السفر إلى لبنان واليوم الوضع الأمني طبيعي والدولة موجودة على كامل الأراضي اللبنانية