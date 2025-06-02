دندن للـLBCI: هناك حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار في لبنان والإمارات تمتلك مشاريع كثيرة تنهض بلبنان

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سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن للـLBCI: بعد قرار رفع منع السفر إلى لبنان من الطبيعي أن يزور الإماراتيون لبنان لا سيّما خلال الأعياد وصحيح "الطائرات مفوّلة" وأنا متفائل