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انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية وأنطوان شفيق الناشف نائبا له

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2025-06-02 | 03:46
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انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية وأنطوان شفيق الناشف نائبا له
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انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية وأنطوان شفيق الناشف نائبا له

 
 
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