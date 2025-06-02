انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية وأنطوان شفيق الناشف نائبا له

سفير لبنان لدى الإمارات للـLBCI: هناك حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار في لبنان

سفير لبنان لدى الإمارات للـLBCI: هناك حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار في لبنان

دندن للـLBCI: منذ لحظة تسلُّم الرئيس عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب التي كانت تحول دون عودة السفر إلى لبنان واليوم الوضع الأمني طبيعي والدولة موجودة على كامل الأراضي اللبنانية