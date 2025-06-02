محمد ناجي أبو خليل رئيسًا لبلدية القليلة وعلي بشروش نائبًا له

دافيد الحلو رئيسًا لبلدية جزين وجوزيف رحال نائبًا له

دافيد الحلو رئيسًا لبلدية جزين وجوزيف رحال نائبًا له

بقائي: إيران بحاجة لأن ترى ما إذا كانت هناك تغييرات في موقف الولايات المتحدة في شأن العقوبات