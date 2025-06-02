الرئيس سلام من عين التينة: لم أقل أي كلمة خارجة عما اتفق عليه في البيان الوزاريّ وملتزمون بما تضمّنه البيان الوزاريّ وبحثت مع الرئيس بري في ملف إعادة الإعمار لتأكيد التزامي بذلك

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