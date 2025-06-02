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الرئيس سلام من عين التينة: نحن مع "مبادرة السلام العربية" التي تقتضي بحل الدولتين وان تكون العاصمة القدس الشرقية مع عودة اللاجئين على ديارهم
آخر الأخبار
2025-06-02 | 05:08
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الرئيس سلام من عين التينة: نحن مع "مبادرة السلام العربية" التي تقتضي بحل الدولتين وان تكون العاصمة القدس الشرقية مع عودة اللاجئين على ديارهم
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