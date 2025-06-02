الرئيس سلام من عين التينة: ملتزم بالبيان الوزاريّ...و“تارك مكان كبير” للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح من عين التينة، التزامه الكامل بما ورد في البيان الوزاري، مشدداً على أنه لم يخرج بكلمة واحدة عمّا تم الاتفاق عليه ضمن البيان.وأشار إلى أنه بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف إعادة الإعمار، لتأكيد الالتزام به.وعن علاقته بحزب الله، قال سلام: "تارك مكان كبير للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب، وأبواب بيتي والسراي مفتوحة"، في إشارة إلى انفتاحه على الحوار والتواصل.كما شدد على تمسكه بـ"مبادرة السلام العربية" التي تنص على حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة، مع ضمان حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.