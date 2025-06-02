وزيرة التربية لـ"عشرين 30": قاربنا معظم المدارس المتضررة من الحرب ومنها الموجودة في الجنوب وجمعنا معلومات منها وتبين أنها بحاجة لوقت اضافي والاتفاق كان أننا لا نريد استثناءات وقلصنا المنهج ومددنا العام الدراسي وسنرصد أين أصبحت وعلى أساسها نتخذ القرار

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