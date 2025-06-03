الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": نريدُ من الحكومة الذكية خدمة كلِ مواطن ونريدُ للبنانَ أن ينفتح على الشراكاتِ الإقليمية والدولية وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية

الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية

الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية

رئيس الجمهورية جوزاف عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": جئت لأطلب اليوم لتصبح الرقمنة في لبنان بعد نظر ولخير كل البشر ولقد اتخذنا قرارَنا لم يعدْ مقبولاً أنْ نظلَّ خارجَ العصر ولا على قارعةِ الحداثة ولا غرباءَ عن اقتصادِ الرقمنة