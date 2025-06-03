الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية

في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": نريدُ من الحكومة الذكية خدمة كلِ مواطن ونريدُ للبنانَ أن ينفتح على الشراكاتِ الإقليمية والدولية وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية