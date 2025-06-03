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الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية
آخر الأخبار
2025-06-03 | 02:34
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الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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