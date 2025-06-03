البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على طالبي مساعدات في غزة

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رئيس الجمهورية جوزاف عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": جئت لأطلب اليوم لتصبح الرقمنة في لبنان بعد نظر ولخير كل البشر ولقد اتخذنا قرارَنا لم يعدْ مقبولاً أنْ نظلَّ خارجَ العصر ولا على قارعةِ الحداثة ولا غرباءَ عن اقتصادِ الرقمنة