مصادر محلية سورية للـLBCI: قصف مدفعي إسرائيليّ في الجولان المحتل باتجاه حوض اليرموك غربي درعا

في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية