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وزير الدفاع الإسرائيليّ بعد إطلاق مقذوفين من سوريا: الشرع "مسؤول عن كل تهديد لإسرائيل"
آخر الأخبار
2025-06-03 | 16:02
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وزير الدفاع الإسرائيليّ بعد إطلاق مقذوفين من سوريا: الشرع "مسؤول عن كل تهديد لإسرائيل"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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