قيادي في كتائب الشهيد محمد الضيف للجزيرة: عملياتنا ضد الاحتلال الإسرائيليّ رد على المجازر في غزة وعملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة

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