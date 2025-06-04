الرئيس نواف سلام يستقبل في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة

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أكسيوس نقلا عن مسؤول إيراني: طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يدور حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يتخذ من إيران مقرا