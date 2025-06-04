أكسيوس نقلا عن مسؤول إيراني: طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يدور حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يتخذ من إيران مقرا

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جل الديب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جل الديب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة

الرئيس نواف سلام يستقبل في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السراي وفدا من كتلة الوفاء للمقاومة