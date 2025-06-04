التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جل الديب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة

وسائل إعلام تابعة لحماس: إستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في هجوم إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بخان يونس في غزة

وسائل إعلام تابعة لحماس: إستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في هجوم إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بخان يونس في غزة

أكسيوس نقلا عن مسؤول إيراني: طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يدور حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم يتخذ من إيران مقرا