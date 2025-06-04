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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو متوسط في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها
آخر الأخبار
2025-06-04 | 06:26
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو متوسط في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها
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