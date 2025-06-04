وزير الدفاع التركي لرويترز: نواصل المحادثات على المستوى الفني مع إسرائيل بشأن خفض التصعيد في سوريا من دون الإشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك