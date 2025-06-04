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وزير الدفاع التركي لرويترز: نواصل المحادثات على المستوى الفني مع إسرائيل بشأن خفض التصعيد في سوريا من دون الإشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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2025-06-04 | 06:28
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وزير الدفاع التركي لرويترز: نواصل المحادثات على المستوى الفني مع إسرائيل بشأن خفض التصعيد في سوريا من دون الإشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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وزير الدفاع التركي لرويترز: نواصل المحادثات على المستوى الفني مع إسرائيل بشأن خفض التصعيد في سوريا من دون الإشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل

 
 
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