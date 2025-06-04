سفارة المكسيك دشنت الحديقة الجديدة التي تم تنسيقها حول تمثال المغترب اللبناني

دشنت سفارة المكسيك في لبنان الحديقة الجديدة التي تم تنسيقها حول تمثال المغترب اللبناني، الواقع على الفاصل الوسطي قرب منطقة مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى الثمانين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك ولبنان وللتأكيد على عمق ومتانة الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.