رعد من السراي: لا نبني مواقفنا على عواطف وافكار مسبقة وانما نحاكم الاداء الصادر عن كل مسؤول ولا نضمر الا الخير والتباين في الراي لا يفسد في الود قضية

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