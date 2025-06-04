النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة : جدلية الأكبر والأصغر في القوى المسيحية لا قيمة لها فالأهم هو انطلاقة الوطن مجددًا وعندما لا نحقق كتيار النتيجة المرجوة ننقد أنفسنا

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