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لهذا السبب... برونو فرنانديش يرفض الانتقال إلى الهلال السعودي

2025-06-04 | 03:28
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لهذا السبب... برونو فرنانديش يرفض الانتقال إلى الهلال السعودي

أكد لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش رفضه عرضا للانضمام الى نادي الهلال السعودي مفضلا البقاء في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الهلال كان على استعداد لدفع قرابة 135 مليون دولار ليونايتد للحصول على خدمات فرنانديش لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي.

وأكد فرنانديش المتواجد في ميونيخ لخوض مباراة البرتغال ضد ألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية في مؤتمر صحافي أنه تلقى "عرضا مثيرا" من الهلال لكنه قرر البقاء في صفوف مانشستر يونايتد.

وكشف برونو "اتصل بي رئيس نادي الهلال وسألني ما اذا كنت أرغب في الانتقال الى هناك" مشيرا الى أن النادي السعودي "أمهلني لكي أفكر في مستقبلي".

وتابع "تحدثت الى مدربي وطلب مني عدم الرحيل، هكذا أرى كرة القدم وأنا شغوف بهذه اللعبة وهذا هو القرار الذي اتخذته".
 
المصدر: فرانس برس
 
 
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