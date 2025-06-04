النائب جورج عطالله لـ"حوار المرحلة": أصبحنا في مرحلة جديدة وحزب الله يعي هذا الموضوع والمرحلة تقول إن السلاح لا يمكن أن يبقى ويجب حصره بيد الدولة عبر النهج الذي ينتهجه رئيس الجمهورية

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