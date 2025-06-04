الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

آخر الأخبار
2025-06-04 | 16:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأمن

مشروع

استخدام

الولايات

المتحدة

النقض

الفيتو

LBCI التالي
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
من داخل الأستوديو... السيدة ماجدة الرومي تشوق جمهورها لعملها الجديد
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:54

رئيس الجمهورية منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي (صور)

LBCI
أخبار دولية
04:47

الصين عن إجراءات ترامب المتعلقة بهارفارد: نعارض تسييس التعليم

LBCI
اقتصاد
04:41

سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية

LBCI
اقتصاد
04:36

"قطاع اللحوم يواجه تحديات كبيرة"... ماجد عيد: تراجع حاد في الإقبال على الأضاحي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:54

رئيس الجمهورية منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي (صور)

LBCI
آخر الأخبار
04:16

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: إصابة مواطن بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل

LBCI
فنّ
04:02

بعد علاقة دامت 8 سنوات... داكوتا جونسون وكريس مارتن ينفصلان رسمياً!

LBCI
آخر الأخبار
04:01

مدير المستشفى المعمداني في غزة لـ"الجزيرة": استهداف الاحتلال للمستشفى هو الثامن من نوعه منذ بدء الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-04-17

عامل رئيسي يزيد احتمالية وفاة النساء بسرطان الثدي... هذا ما اكتشفه الخبراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة

LBCI
صحف اليوم
2025-05-29

خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:26

في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:15

الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات

LBCI
فنّ
16:40

وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"

LBCI
أخبار لبنان
08:36

قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
أخبار دولية
23:56

جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن

LBCI
أخبار لبنان
06:13

علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله

LBCI
اسرار
23:34

أسرار الصحف 05-06-2025

LBCI
خبر عاجل
09:08

النائب محمد رعد من السراي: ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More