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إعلام إسرائيلي: الجيش يستعيد جثتي رهينتين محتجزتين لدى حماس
آخر الأخبار
2025-06-05 | 02:38
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إعلام إسرائيلي: الجيش يستعيد جثتي رهينتين محتجزتين لدى حماس
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