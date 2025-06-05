وزير المال ياسين جابر: أكبر رأس مال لدينا في لبنان هو الرأس البشري وهو يخدم العالم فقد حان الوقت لأن يخدم بلده

نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"

نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"

وزير المال من السراي بعد اجتماع مع صندوق النقد الدولي: هناك برامج عمل وكل وزارة لديها برنامج تعمل على أساسه