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أكسيوس عن مصادر: ترامب يرى الهجوم الأوكراني على مطارات روسية جريئا لكنه قد يصعب مهمته لتحقيق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-06-05 | 06:03
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أكسيوس عن مصادر: ترامب يرى الهجوم الأوكراني على مطارات روسية جريئا لكنه قد يصعب مهمته لتحقيق وقف إطلاق النار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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