وزير الخارجية الألماني: يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتمسك باتفاقية الشراكة مع إسرائيل

لا يجب على الأهل تجاهلها... سلوكيات خطيرة تشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الأطفال!

لا يجب على الأهل تجاهلها... سلوكيات خطيرة تشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الأطفال!

النائب جيمي جبور للـLBCI: الانتخابات البلدية لا تحدد الاحجام و"التيار" لا يزال رقما صعبا ويمثل الشريحة الأوسع في الكثير من المناطق ومن راهن على ضعفه باء بالفشل