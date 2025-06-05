اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تناول ملفّ التعيينات ولا سيّما الهيئات الناظمة إلى جانب الوضع في الجنوب والتمديد لليونيفيل وتفعيل عمل الإدارات وقد اتُّفِق على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب

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