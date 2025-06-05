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رئيس الحكومة نواف سلام: لا يمكن للبنان أن ينهض خارج العمق العربيّ ورؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ فأقرينا فانون رفع السرية المصرفية
آخر الأخبار
2025-06-05 | 12:06
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رئيس الحكومة نواف سلام: لا يمكن للبنان أن ينهض خارج العمق العربيّ ورؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ فأقرينا فانون رفع السرية المصرفية
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