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رئيس الحكومة نواف سلام: على النمو الحقيقيّ أن يشمل المناطق كلها لذلك زرت الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم

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2025-06-05 | 12:09
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رئيس الحكومة نواف سلام: على النمو الحقيقيّ أن يشمل المناطق كلها لذلك زرت الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم
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رئيس الحكومة نواف سلام: على النمو الحقيقيّ أن يشمل المناطق كلها لذلك زرت الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم

 
 
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