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كاتس: سنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار من دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بتهديد سكان شمال إسرائيل

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2025-06-05 | 16:01
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كاتس: سنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار من دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بتهديد سكان شمال إسرائيل
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كاتس: سنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار من دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بتهديد سكان شمال إسرائيل

 
 
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