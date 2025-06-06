النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: إسرائيل تضرب دائمًا في بداية الموسم السياحي لأنها لا ترغب في تعافي لبنان وعلى الحكومة أن تضع مسارًا لتفكيك سلاح حزب الله أو بيعه أو تصديره

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