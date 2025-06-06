الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عبد المسيح للـLBCI: من يندد من الشعب بتسليم سلاحه فليأتِ بماله ويعيد الإعمار على نفقته فإمّا لبنان الجديد أو لن يعمر
آخر الأخبار
2025-06-06 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عبد المسيح للـLBCI: من يندد من الشعب بتسليم سلاحه فليأتِ بماله ويعيد الإعمار على نفقته فإمّا لبنان الجديد أو لن يعمر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المسيح
للـLBCI:
الشعب
بتسليم
سلاحه
فليأتِ
بماله
ويعيد
الإعمار
نفقته
فإمّا
لبنان
الجديد
التالي
رجي كثف اتصالاته بالدول المعنية مسجلًا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية
القوات الأوكرانية: روسيا أطلقت 44 صاروخا مجنحا وباليستيا و407 مسيرات في هجمات ليلية على كييف وغربي البلاد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:37
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
آخر الأخبار
05:37
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
0
موضة وجمال
05:35
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
موضة وجمال
05:35
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
0
أخبار دولية
05:09
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
05:09
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار دولية
05:08
إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
أخبار دولية
05:08
إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:37
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
آخر الأخبار
05:37
طوارئ الصّحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
0
موضة وجمال
05:35
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
موضة وجمال
05:35
ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)
0
أخبار لبنان
04:46
الكردي: إسرائيل لا تستهدف فئة من دون أخرى بل كل اللبنانيين والوطن بكامله
أخبار لبنان
04:46
الكردي: إسرائيل لا تستهدف فئة من دون أخرى بل كل اللبنانيين والوطن بكامله
0
منوعات
04:41
تنشق الهيليوم من البالونات قد يُهدد حياة أطفالكم... هذا ما حصل لعائلة في هذا البلد
منوعات
04:41
تنشق الهيليوم من البالونات قد يُهدد حياة أطفالكم... هذا ما حصل لعائلة في هذا البلد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-04
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
2025-06-04
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
0
أخبار دولية
2025-05-30
غارة إسرائيلية على غرب سوريا
أخبار دولية
2025-05-30
غارة إسرائيلية على غرب سوريا
0
صحف اليوم
2025-04-27
ملف السلاح الفلسطيني على نار حامية... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2025-04-27
ملف السلاح الفلسطيني على نار حامية... (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
2025-06-01
زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية
أخبار دولية
2025-06-01
زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:05
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
16:05
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجامعة اللبنانية الأميركية تخرج الدفعة التاسعة من طلاب تصميم الأزياء
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجامعة اللبنانية الأميركية تخرج الدفعة التاسعة من طلاب تصميم الأزياء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
0
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
15:33
معلومات الـLBCI: وحدة عسكرية توجّهت إلى الضاحية وكشفت على مبنى من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح
أخبار لبنان
15:33
معلومات الـLBCI: وحدة عسكرية توجّهت إلى الضاحية وكشفت على مبنى من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح
3
أخبار لبنان
15:36
أدرعي وجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:36
أدرعي وجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان
4
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
5
خبر عاجل
15:29
مصادر عسكرية للـLBCI: الجيش اللبنانيّ حاول ردع الجيش الإسرائيليّ عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الاماكن المهددة لكن الجيش الإسرائيليّ رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصقت لاحقًا
خبر عاجل
15:29
مصادر عسكرية للـLBCI: الجيش اللبنانيّ حاول ردع الجيش الإسرائيليّ عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الاماكن المهددة لكن الجيش الإسرائيليّ رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصقت لاحقًا
6
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
7
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥
8
آخر الأخبار
03:01
الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
آخر الأخبار
03:01
الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More