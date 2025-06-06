عبد المسيح للـLBCI: الوقت آن لتسليم سلاح حزب الله وعلى الحكومة وضع مسار لتفكيكه أو تصديره

لفت النائب أديب عبد المسيح الى ان "إسرائيل تضرب دائمًا في بداية الموسم السياحي لأنها لا ترغب في تعافي لبنان"، معتبرًا أن على الحكومة "أن تضع مسارًا لتفكيك سلاح حزب الله أو بيعه أو تصديره".وأشار عبد المسيح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI إلى أن "الوقت آن لحزب الله لتسليم السلاح بعد الدمار كله الذي ألحقه بلبنان على الصعد كافة"، مضيفًا: "من يندد من الشعب بتسليم سلاحه فليأتِ بماله ويعيد الإعمار على نفقته، فإمّا لبنان الجديد أو لن يعمر".وفي ملف المرافق العامة، أكد أن "المنطقة بحاجة إلى مرافق كبيرة ولبنان يمتلك قدرة الاستيعاب المطلوبة"، مشيرًا إلى وجود "خطة لتوسعة المرافق في لبنان"، لكنه شدد على أن "الأهم هو إعادة هيكلة تركيبتها القانونية".