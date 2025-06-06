الجيش يردم خندقًا حفره الجيش الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 5/ 6/ 2025، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على ردم خندق بطول حوالي ٢٠٠ متر، كان العدو الإسرائيلي قد حفره في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون ليل 4-5/ 6/ 2025. تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل، وتعمل على إزالة خروقات العدو الإسرائيلي".



