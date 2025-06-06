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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه أحد المنازل في بلدة كفركلا من دون وقوع اصابات

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2025-06-06 | 07:11
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه أحد المنازل في بلدة كفركلا من دون وقوع اصابات
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه أحد المنازل في بلدة كفركلا من دون وقوع اصابات

 
 
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