الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى مدينة درعا

سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

رويترز نقلا عن مصدر في البيت الأبيض: لا توجد خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وماسك