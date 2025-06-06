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كسروان
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o
متن
27
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سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية
آخر الأخبار
2025-06-06 | 08:59
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سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية
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