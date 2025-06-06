وزير الدفاع الأميركي: نتفهم التهديد الذي تواجهه إسرائيل من إيران ودعمنا جهودها لتقليصه ونراقب ذلك عن كثب

وزارة العدل الأميركية: هيئة محلفين فيدرالية تتهم باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين

وزارة العدل الأميركية: هيئة محلفين فيدرالية تتهم باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي والعملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى توقف الملاحة في المطار وأجبرت ملايين الإسرائيليين على دخول الملاجئ