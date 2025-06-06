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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإنتاج أسلحة مجددا

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2025-06-06 | 11:41
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإنتاج أسلحة مجددا
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإنتاج أسلحة مجددا

 
 
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