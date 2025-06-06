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الخارجية البلجيكية: ندين الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت وتعد انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار ونطالب كل الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين
آخر الأخبار
2025-06-06 | 14:01
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الخارجية البلجيكية: ندين الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت وتعد انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار ونطالب كل الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين
*
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