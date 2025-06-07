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طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة

آخر الأخبار
2025-06-07 | 02:29
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طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة
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طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة

يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

الاحد : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين : ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦  على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
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