الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الجاهلية-الشوف

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 7/ 6/ 2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الجاهلية - الشوف".