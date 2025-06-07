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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الجاهلية-الشوف
آخر الأخبار
2025-06-07 | 02:59
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الجاهلية-الشوف
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 7/ 6/ 2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الجاهلية - الشوف".
*
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