جعجع: الحل يبدأ بفك قيود الدولة لتحقيق سيادة لبنان واستقراره

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنّ ما حصل مؤخرًا في بيروت يُعدّ "فضيحة كبيرة"، مستنكرًا تكرار الضربات بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وساخرًا من الاكتفاء بلوم إسرائيل، إذ قال: "إن كانت إسرائيل غاشمة، فأنت عليك أن تتصرّف بطريقة تمنعها من التصرف بغشم".وشدّد على أن الحل يكون عبر "المعادلة الإقليمية والدولية الواضحة"، مضيفًا: "علينا أن نوقف هذا العبث"، مشيرًا إلى أن لبنان يملك فرصة تاريخية للدعم الخارجي شرط أن "يُفكّ عن ظهر الدولة"، وأن تصبح الدولة دولة فعلية.وانتقد جعجع بشدة من سماهم "المهووسين" بإسرائيل، قائلًا إن "الترجومة" المستمرة ضد العدو لم تعد تجدي نفعًا، داعيًا إلى حلول عمليّة بديلة.وضرب مثالًا بسوريا ورئيسها أحمد الشرع، الذي قال إنه تمكّن من تنظيم حدوده الشرقية خلال أشهر، بينما لبنان لا يزال عاجزًا عن تشكيل بنية دولة فعلية، رغم توفّر الدعم الخليجي والدولي المحتمل.واعتبر جعجع أن الاستمرار في الوضع القائم سيؤدي إلى "سقوطنا من مسار التاريخ"، مشدّدًا على أن "الشعوب التي لا تُدير شؤونها جيدًا تختفي"، داعيًا إلى مواصلة النضال للحفاظ على الهوية والوجود اللبناني.