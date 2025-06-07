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الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الصهيوني... ونؤيد مواقف الرئيس عون والجيش

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2025-06-07 | 05:59
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الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الصهيوني... ونؤيد مواقف الرئيس عون والجيش
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الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الصهيوني... ونؤيد مواقف الرئيس عون والجيش

ادى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب صلاة عيد الاضحى المبارك في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي ،والقى خطبة العيد ،فدعا الى اتخاذ خطوات عملية للجم العدوان الاسرائيلي على لبنان ،داعما مواقف رئيس الجمهورية وقيادة الجيش.
 
وقال"ان من اهم المسؤوليات التي سنحاسب غدا عليها في الدنيا والاخرة هي مسؤولية الوضع الذي تجتازه امتنا وشعوبنا في هذه الظروف الصعبة التي بلغ فيها الصلف الصهيوني قمة عتوه وعدوانه وتفلته من كل التزام اخلاقي او قانوني، دون حسيب او رقيب.  فقد فاقت جرائمه كل الحدود في ما يمارسه من جرائم القتل والابادة في غزة  والتدمير والقتل والارهاب على الشعب اللبناني، رغم القرار الاممي الذي وافق عليه بعد طلبه وقف اطلاق النار، وبعد تعهد لجنة الاشراف الخماسية بتنفيذ هذا القرار، وبعد تكفل المسؤولين اللبنانيين عبر الوسائل الدبلوماسية تحرير ما احتله العدو وتحقيق الامن والاستقرار للبنانيين، وكل هذه السردية التي يعرفها كل اللبنانيين رسميين وغير رسميين  لم يتحقق منها شيء.  
لقد أضحى جليا لمن له قلب أو القى السمع وهو شهيد ان هذا العدو لا يلتزم بشيء ولن يلزمه احد بشيء، بل كل ذلك يحصل بموافقة من يرأس لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق ويفترض  انه ضامن لتطبيقه حسب ما صرح به العدو نفسه. "

واضاف"من هنا فإننا نعبر عن  التأييد الكامل لموقف رئيس الجمهورية جوزف عون جزيل الاحترام، بالشروع بأخذ مواقف عملية تصعيدية لردع العدوان الصهيوني المتمادي على لبنان الذي وجد تأييدا ودعما قويين من الشعب اللبناني وقواه الوطنية المختلفة الذي يعبر عن الثقة الكبيرة بفخامته والبناء عليها بتوحد الشعب اللبناني حوله ، وتأييده لخطاب القسم الذي يعبر عن مرحلة جديدة يتحمل فيها من  في موقع المسؤولية اخذ القرار المسؤول في الظروف الصعبة مهما كانت التبعات، ويأخذ لبنان من مرحلة الانقسام السياسي الى الوحدة الوطنية التي تبني وطنا موحدا يقف ابناؤه  صفا واحدا يوحدون كل طاقاتهم ، بما فيها المقاومة والجيش بقيادته الوطنية التي نوجه لها التحية لمجابهة الخطر الصهيوني."
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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