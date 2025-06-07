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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه منطقة المرج على أطراف بلدة حولا ما ادى الى اصابة المواطن ك.م. من بلدة تبنين
آخر الأخبار
2025-06-07 | 08:10
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه منطقة المرج على أطراف بلدة حولا ما ادى الى اصابة المواطن ك.م. من بلدة تبنين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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