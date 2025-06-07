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المتحدث بإسم الجناح العسكري لحركة حماس: الجيش الإسرائيلي يحاصر المكان الذي يتواجد فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر

آخر الأخبار
2025-06-07 | 09:12
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المتحدث بإسم الجناح العسكري لحركة حماس: الجيش الإسرائيلي يحاصر المكان الذي يتواجد فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر
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المتحدث بإسم الجناح العسكري لحركة حماس: الجيش الإسرائيلي يحاصر المكان الذي يتواجد فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر

 
 
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