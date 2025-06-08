اعلام سوري: مجلس الامن الدولي يجتمع غدا الاثنين لدراسة تقرير حول قوات الفصل بين سوريا واسرائيل على ان يتم في نهاية الشهر التصويت على قرار يرمي لتمديد عمل هذه القوات لستة أشهر

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